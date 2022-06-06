Українцям радять запастися на зиму дровами – яка ситуація із газом

Якщо для приготування їжі українці ще, мабуть, користуватимуться газом, то для опалення приміщень доведеться шукати інший енергоресурс. Чому українцям радять запастися на зиму дровами та обзаводитися твердопаливними котлами

Таку пораду дав голова Волинської облради Григорій Недопад. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На українців чекає важка зима. Можливо, найважча за весь період від початку незалежності. Цілком очевидно, що до осені в бюджеті грошей не додасться, і купити імпортний газ Україні не буде за що. Тому потрібно вже зараз, на початку літа, подбати, аби було чим опалювати приміщення взимку. Депутат рекомендує подумати про опалення дровами і торфом.

“Вже сьогодні можна прогнозувати, що зима справді буде важка, а тому, наскільки можна, до початку опалювального сезону слід додатково встановлювати твердопаливні котельні там, де це можливо. І готувати стратегічні запаси дров і торфобрикету”, – каже голова облради.

Нині Кабмін зафіксував для виробників тепла тариф на газ у розмірі 7,4 грн за кубометр. Проте навіть така вартість може виявитися непідйомною для місцевих бюджетів, які катастрофічно збідніли під час війни. А в державному бюджеті може не знайтись компесанторів для відшкодування різниці між реальною ціною газу і тією, яка зафіксована Кабміном. Такий прогноз є цілком реальним, і він може обернутися повним колапсом опалювальної системи у масштабах країни. Україна просто замерзне.

Отже перехід на доступні енергоресурси – єдиний вихід із ситуації, вважає представник влади. Григорій Недопад також каже, що Волинська облрада готує звернення до центральних органів влади, щоби передбачили виділення додаткових коштів регіонам для встановлення твердопаливних котлів та переходу котелень на дров’яне опалення.

Чи зможе загалом система централізованого опалення, яка була “заточена” під газовий ресурс, нормально функціонувати на дровах – питання, радше, до інженерів, а не до представників влади.

До речі, голова Міненерго Герман Галущенко каже, що Україна має скоротити обсяг споживання газу до обсягу власного видобутку. Нагадаємо, що досі нам вистачало газу власного видобутку лише на дві третини потреби країни в блакитному паливі. При цьому деякі експерти вважають, що Україна вже зараз може обходитись лише газом, який видобувається у нас.

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