Українцям радять не скуповувати сіль – коли завезуть нову партію і яка буде ціна

Мережі супермаркетів закликають не скуповувати сіль масово. Нову партію незабаром завезуть і ціни будть доступними

Одна з найбільших мереж продуктових супермаркетів запевняє покупців, що не варто масово купувати сіль, адже вже у червні завезуть нову партію товару і ціни стабілізуються. Про ситуацію в магазинах в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла представниця однієї з найбільших мереж продуктових супермаркетів Оксана Соржуленко. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Зокрема, Соржуленко запевнила, що сіль, яка наразі фактично стала дефіцитною, безумовно буде на прилавках і коштуватиме 20 гривень за кілограм.

«Ми розуміли, що «Артемсіль» – одне з найбільших виробників солі в Європі. Відповідно, коли почалися бойові дії і коли у квітні закрився сам завод, ми почали працювати над тим, щоб була можливість закуповувати сіль за кордоном в необхідних обсягах. Бо в Україні цього неможливо зробити. Тому ще в квітні уклали контратки з румунськими, турецькими та польськими виробниками, збільшили постачання від наших імпортерів з Італії, з якими працювали раніше. Сотні тон солі вже їдуть до України, залишилося трішки почекати – до середини червня. Сіль буде по адекватній ціні, в районі 20 гривень (за кілограм. – Ред.)», – зазначила представниця однієї з найбільших мереж продуктових супермаркетів України.

Вона закликала не купувати зараз сіль за надзвичайно завищеними цінами.

Загалом в Україні здорожчали гречка, сіль, а зараз говорять, що на полицях магазинів може стати значно менше овочів. Йдеться насамперед про сезонні культури: цибулю, моркву та буряк. Здебільшого їх вирощували в Херсонській та Запорізькій областях, а тепер через бойові дії це стало неможливим. До того, російські окупанти грабують українських фермерів – відбирають урожай, або змушують продавати за безцінь та вивозять до окупованого Криму.

Через це на українських прилавках може побільшати імпортних овочів, що вплине на ціну.

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