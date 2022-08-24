Україна стоїть на порозі нового етапу війни – Резніков

Міністр оборони Україні Олексій Резніков заявив, що Україна стоїть на порозі нового етапу війни. Найгірший сценарій війни для України вже позаду

Україна перебуває на етапі стабілізації ситуації на полі бою. Найгірший сценарій війни вже позаду

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Він зазначив, що ЗСУ на фронті вдалося зробити багато факторів, що стримують противника.

“Ми знаходимося на етапі стабілізації всього поля бою або ліній фронту з невеликим переміщенням підрозділів, і ми зробили там багато хороших стримуючих чинників”, – заявив міністр.

За його словами, Україна стоїть на порозі “нового етапу” війни. ЗСУ почали контрнаступ “в іншому напрямку”.

Резніков назвав “синдром втоми” у міжнародній спільноті однією з головних загроз у боротьбі України з Росією.

“Я називаю це синдромом втоми. Для мене це одна з головних загроз. З цією загрозою потрібно працювати. Нам потрібно питати людей. Тому, що це дуже, дуже небезпечно для нас”, – сказав міністр.

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