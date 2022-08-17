Замороження війни в Україні не буде – Резніков пояснив чому

Замороження війни росії проти України не буде, але можливе “охолодження” ситуації для відновлення ресурсів. Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю “Голосу Америки” пояснив, чому вважає малоймовірним варіант замороження війни. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UNN.

“Я не думаю, що можливий варіант замороження (війни – ред.). Можливий варіант пониження активності в залежності від того, який сезон. Сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються в обох сторонах. Відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення”, – сказав Резніков.

Міністр розповів, що росія втратила щонайменше третину свого бойового потенціалу, який застосовувала під час повномасштабного вторгнення в Україну.

“Ресурс у них теж витрачається, а це означає, що вони потребуватимуть певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з точки зору бойових зіткнень можливе, замороження того, що люди хочуть називати конфліктом, я не бачу, тому що це не конфлікт, а війна. Це війна на виживання, ми захищатимемо себе для того, щоб вижити”, – розповів Резніков.

Раніше Резніков повідомляв, що росія за час повномасштабної війни проти України втратилавтратила 30% “елітного” корпусу десантників, морпіхів та спецпризначенців.

Україна поверне всі землі, включаючи Крим. Буде три етапи — Резніков