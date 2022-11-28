Україна може залишитися у повній темряві без потужної ППО – полковник Міноборони Австрії

Україна може залишитися у повній темряві без потужної ППО, яка б захистила від російських ракет критичну інфраструктуру

Про це заявив військовий стратег Міноборони Австрії полковник Маркус Райснер, повідомляє NNS

“Якщо тут не буде створена потужна протиповітряна оборона, через кілька тижнів в Україні буде повна темрява, тому що жодна критична інфраструктура більше не працюватиме”, – заявив полковник.

Без потужної ППО Україна може залишитися у повній темряві

За його словами, Україна має успіхи на оперативному рівні, проте Росія продовжує завдавати “стратегічних атак”, залишаючи жителів без світла та води.

Райснер навів приклад Херсона, пояснивши, що українські війська повернули контроль, але місто поки залишаться без електроенергії.

“Річ у тому, що Росії поки що вдалося зберегти імпульс на стратегічному рівні, і цей імпульс означає: коли росіяни вирішать, буде хвиля атак проти України”, – сказав представник Міноборони.

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