Удар по Чернігову – в Офісі генпрокурора назвали основну ціль окупантів

Ракета Іскандер-М, якою росіяни нанесли удар по Чернігову, мала заздалегідь встановлені налаштування для вибуху в повітрі й ураження якомога більшої кількості людей

Про це розповів керівник Департаменту війни Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону «Єдині новини». Про це розповідає НСН з посиланням на Укрінформ.

«Росіяни, зокрема і в своїх соціальних мережах і в новинах, дуже суперечливу інформацію подають, але головне полягає в тому, що вони завдавали удару саме по виставці, на якій були присутні хто завгодно, як вони зазначають – і найманці, і керівництво вище політичне і т.д. Але насправді, я був на місці події десь через дві години після вибуху і перше, на що звернув увагу, що основна сила вибуху була спрямована все ж таки не на драмтеатр, і це важлива деталь», – зазначив Бєлоусов.

Він поінформував, що для удару по Чернігову росіяни використали ракету “Іскандер-М”, яка має кілька налаштувань, які встановлюються заздалегідь.

За його словами, якби ціллю ворога була саме виставка, то налаштування ракети було б таким, коли вибух стається після дотику до цілі або після проникнення в ціль.

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«Тут (у Чернігові – ред.) було використано інше налаштування. Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася у повітрі. Такий вид налаштування робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості», – підкреслив прокурор.

Він додав, що росіяни чудово розуміли, що удар буде завдано вдень, об 11-30 по обласному центру, коли вихідний і релігійне свято, і коли там буде багато людей.

«Є припущення стверджувати, що основна ціль росіян була – саме завдання максимальної шкоди цивільному населенню у місті», – заявив Бєлоусов.

Він наголосив, що це підтверджується фактами, оскільки люди загинули й зазнали поранень, будівлі були пошкоджені не через вибух у театрі, а внаслідок того, що сталося ззовні.

Представник ОГП додав, що зараз розслідування йде двома магістральними напрямками, тобто встановлюються особи, які приймали рішення про завдання удару і безпосередньо завдавали цього удару, а також вивчаються всі обставини, усі умови, які пов’язані з організацією виставки.

Бєлоусов нагадав, що рішення для завдання таких ударів ухвалюється на рівні вищого командування.

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