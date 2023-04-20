У вишах України змінять правила відрахування студентів – що відомо

У вищах України планується зміна механізмів відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення студентів, а також надання їм академічних відпусток

Відповідний проект був поданий для громадського обговорення на сайті міністерства науки та освіти України.

Так, оновлену редакцію Положення відкрито для ознайомлення від 19 квітня. Про це розповідає НСН.

Навіщо це потрібно

У МОН нагадали, що наразі діє Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вишів, затверджене у 1996 році (стаття 46 закону України “Про вищу освіту”).

У відомстві звертають увагу, що цей документ уже застарів, і відповідно потребує внесення коректив та оновлення, щоб відповідати чинному освітньому законодавству.

У вишах України змінять правила відрахування студентів

Які нововведення

У проекті серед іншого пропонується дозволити виганяти студентів із вузів через плагіат. Так, факт порушення академічної доброчесності хочуть включити до переліку підстав для відрахування.

Для цього потрібно, щоб такий випадок плагіату з боку претендента на вищу освіту було виявлено та встановлено належним чином, а процедура відрахування здійснювалася з дотриманням прав студента, передбаченим законом.

Також студентів відраховуватимуть на підставі порушення вимог статуту або правил внутрішнього розпорядку вишу, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, встановлених відповідними правилами та інструкціями.

Підставою для відрахування аспірантів буде їхнє невиконання індивідуального навчального плану або порушення строків його виконання без поважних причин, передбачених законодавством, зокрема щодо виконання дисертації чи творчого художнього проекту.

Ознайомитись з повним текстом проекту оновленого Положення можна за цим посиланням.

Куди звертатися з пропозиціями

У відомстві приймають зауваження та пропозиції до ініціативи у вигляді порівняльної таблиці до проекту – їх надсилати можуть усі охочі до 10 травня.

Надсилати пропозиції потрібно на e-mail infozvo@mon.gov.ua.

Контакти надання консультацій: телефон (044) 481-32-67.

У міністерстві додали, що результати громадських обговорень будуть представлені на офіційному сайті МОН максимум за 2 тижні після ухвалення рішень за підсумками обговорення.

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