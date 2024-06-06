До Верховної Ради надійшов законопроєкт, який пропонує бронювати від мобілізації всіх рятувальників ДСНС.

Про це свідчить картка законопроєкту №11323, повідомляють Новини України – НСН.

Документом передбачено внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобовʼязаних працівників ДСНС.

Пропонується перенести працівників Служби з розділу про бронювання до категорій громадян, які не підлягають призову під час мобілізації, пояснив депутат Георгій Мазурашу, який й ініціював законопроєкт.

«Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації. Наш тил повинен бути захищеним», — заявив ще один ініціатор законопроєкту парламентар Олексій Гончаренко.

У ВП пропонують бронювати від мобілізації всіх рятувальників ДСНС – деталі законопроекту

Як відомо, Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50%.

Також відстрочку можуть отримати:

держслужбовці категорій «А», «Б» і «В», а також не більше ніж 50% військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування.

працівники Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби України, Служби судової охорони судів і деяких інших органів правоохоронної системи;

працівники підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання;

працівники критично важливих для забезпечення потреб війська та економіки чи населення підприємств.

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