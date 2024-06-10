У військових вишах України з’явилися нові спеціальності – подробиці

З 1 вересня 2024 року у військових вишах України почнуть підготовку за новими спеціальностями.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на 24 канал.

Уточнені заявки на підготовку військових фахівців надіслали замовники.

Незабаром в Україні стартує вступна кампанія 2024 року. Тож абітурієнти уважно придивляються до різноманітних спеціальностей та ВНЗ.

Зокрема, й до спеціальностей у військових вишах. Про нові спеціалізації розповіли у Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.

Які спеціальності з’явилися у військових вишах України

Згідно з рішеннями керівництва Збройних сил України та на підставі уточнених заявок на підготовку військових фахівців з вищою освітою з 1 вересня 2024 року розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями:

кіберзахист та кібервплив, системи та комплекси ведення кіберборотьби;

кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення;

міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері;

управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);

експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів);

соціальна робота у Збройних Силах.

Як зазначили у відомстві, уточнені заявки надсилали замовники на підготовку військових фахівців.

У військових вишах України з’явилися нові спеціальності

Як ми розповідали раніше, 23 квітня Верховна Рада України ухвалила важливі зміни у сфері вищої освіти. Студенти можуть змінити час навчання і спеціальність.

Студенти вищих освітніх закладів України зможуть індивідуалізувати освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних програм. А ті, хто навчається на контракті, зможуть ще й обирати, скільки років здобувати освіту.

Зміни передбачені у Законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті”.

Зміни у сфері вищої освіти стосуватимуться не лише студентів, а й викладачів та фінансування вишів.

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