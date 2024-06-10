У військових вишах України з’явилися нові спеціальності – подробиці

З 1 вересня 2024 року у військових вишах України почнуть підготовку за новими спеціальностями.
Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на 24 канал.
Уточнені заявки на підготовку військових фахівців надіслали замовники.
Незабаром в Україні стартує вступна кампанія 2024 року. Тож абітурієнти уважно придивляються до різноманітних спеціальностей та ВНЗ.
Зокрема, й до спеціальностей у військових вишах. Про нові спеціалізації розповіли у Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.
Які спеціальності з’явилися у військових вишах України
Згідно з рішеннями керівництва Збройних сил України та на підставі уточнених заявок на підготовку військових фахівців з вищою освітою з 1 вересня 2024 року розпочинається підготовка за новими спеціалізаціями:
- кіберзахист та кібервплив, системи та комплекси ведення кіберборотьби;
- кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення;
- міжнародне співробітництво у сфері оборони та воєнній сфері;
- управління діями підрозділів морських безекіпажних систем (комплексів);
- експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем (комплексів);
- соціальна робота у Збройних Силах.
Як зазначили у відомстві, уточнені заявки надсилали замовники на підготовку військових фахівців.
У військових вишах України з’явилися нові спеціальності
Як ми розповідали раніше, 23 квітня Верховна Рада України ухвалила важливі зміни у сфері вищої освіти. Студенти можуть змінити час навчання і спеціальність.
Студенти вищих освітніх закладів України зможуть індивідуалізувати освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних програм. А ті, хто навчається на контракті, зможуть ще й обирати, скільки років здобувати освіту.
Зміни передбачені у Законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті”.
Зміни у сфері вищої освіти стосуватимуться не лише студентів, а й викладачів та фінансування вишів.
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