У Польщі видаватимуть стипенді для викладачів і українських студентів у Польщі на навчання та стажування.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Зокрема, у 2024/2025 році студенти можуть претендувати на 2 стипендії на навчання за ступенем магістра та отримати до 10 місць для часткової освіти. Водночас до 40 стипендіальних місяців для стажування можуть пройти викладачі.

Стипендія передбачає безкоштовне навчання, можливість платного проживання у гуртожитку та медичне обслуговування згідно з законодавством Польщі. Однак до витрат не входить щомісячна стипендія та оплата проїзду.

Щоб взяти участь у програмі, подати заявку можуть:

випускники середньої школи, які на момент початку навчання в Польщі мають атестат про закінчення школи, що дає їм право навчатися в країні видачі атестата в будь-якій галузі та типі університету;

студенти;

випускники закладів вищої освіти, які вступають на наступний рівень освіти, які отримали диплом не раніше 2022 року;

особи, які мають статус докторанта відповідно до принципів системи вищої освіти та науки своєї країни;

науковці та викладачі, які проводять дослідження або викладають у країні-учасниці Програми, які не працюють у польському закладі системи вищої освіти та науки.

Стипендії для викладачів і українських студентів у Польщі – хто може отримати, які документи потрібні

Для того, щоб отримати допомогу студентам та викладачам потрібно надіслати пакет документів до МОН на електронну пошту з темою листа: “Стипендії на навчання в Республіці Польща — 2024/2025”.

Зробити це можна до 17 червня 2024 року.

Абітурієнтам потрібно підготувати атестат про закінчення середньої школи, копію диплому про закінчення першого циклу навчання, що дає право на навчання на другому ступені.

Для тих, хто планує вчитися в докторантурі необхідно надати:

план дослідження з описом заходів, які планується провести в польському приймаючому центрі, разом з обґрунтуванням зробленого вибору;

копію отриманого диплома про вищу освіту;

CV заявника, включаючи публікації, поточні дослідницькі проекти, закордонне стажування та особливі досягнення заявника;

копію підтвердження про допуск до типу перебування, на яке аплікант подає заяву, виданого польським приймаючим центром;

рекомендація незалежного дослідника (не поширюється на осіб з науковим ступенем кандидата наук або званням професора);

підтвердження знання польської або іноземної мови (принаймні рівень B1), що дозволяє спілкуватися з приймаючим центром у Польщі.

Не будуть прийматися до розгляду. неправильно укомплектовані документи та ті, які будуть надіслані з порушенням термінів та вимог польської сторони.

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