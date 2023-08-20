Окупанти 20 серпня близько 15:30 з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава, що у Херсонській області

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує НСН.

Він додав, що від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.

Як відомо, російські війська 20 серпня з танка прицільно вдарили по житловому будинку в селищі Козацьке Херсонської області. Унаслідок атаки є загибла.

60-річна жінка зазнала травм, несумісних із життям. Окрім того, 45-річна жінка дістала множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають постраждалій необхідну допомогу.

У Херсонській області окупанти вбили чоловіка, скинувши на нього вибухівку з дрона

Ситуація в регіоні

За минулу добу окупанти здійснили 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» і безпілотників. По Херсону ворог випустив 14 снарядів, зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також — в об’єкт критичної інфраструктури й територію заводу в Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна — зазнала поранення.

Окрім того, рф поцілила артилерією по селу Золота Балка приблизно пʼять разів. Там зруйновано господарську споруду. Внаслідок атаки постраждав 69-річний чоловік.

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