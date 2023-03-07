У яких випадках можуть змусити повернути субсидію на оплату послуг ЖКГ

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг є безповоротною державною допомогою. Проте є два випадки, в яких доведеться повернути субсидію

Є 2 випадки, у яких випадках доведеться повернути отриману субсидію на комунальні послуги.

Про це розповідає НСН

У двох випадках українців можуть змусити повернути субсидію на комуналку

Як нагадують у Пенсійному фонді, субсидію доведеться повернути, якщо:

у заяві чи декларації було зазначено недостовірну інформацію й це вплинуло на встановлення права на житлову субсидію та визначення її розміру, який в результаті перевищив 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн);

людина не повідомила про обставини, що впливають на перегляд права на призначення житлової субсидії або її розміри, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення.

Отримані надміру кошти можуть утримати із субсидії, призначеної на наступний період. Але при цьому виплати не можуть зменшити більш як на 20 %.

Джерело

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