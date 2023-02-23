Чи враховуються під час призначення субсидії доходи подружжя, якщо вони не живуть разом

В кінці минулого року в Україні змінилися правила призначення субсидії. Чи враховується доходи подружжя, якщо вони не живуть разом

Українцям, які хочуть оформити субсидію, слід звертатися до Пенсійного фонду України.

В ПФУ пояснили, чи враховуються під час призначення субсидії доходи подружжя, якщо вони разом не проживають. Про це розповідає НСН

В Україні змінилися правила призначення субсидії

Житлова субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховується на всіх членів домогосподарства (пункт 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (далі — Положення).

Під час призначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім’ї домогосподарства, в тому числі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства.

Водночас відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Із урахуванням зазначеного, доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, окрім випадку, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу (пункт 24 Положення).

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