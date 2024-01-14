У 2024 році відбудуться зміни у навчальній програмі – які предмети оновлять

У час повномасштабної війни головним фактором навчального процесу в Україні є безпека. Стало відомо, які відбудуться зміни у навчальній програмі у 2024 році

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 освіта.

Так, зважаючи на ту ж таки війну, частину предметів у шкільній програмі оновлюють. Зокрема, мовиться про історію України та “Захист України”.

Як зміни у навчальній програмі відбудуться у 2024 році

Торік міністр освіти Оксен Лісовий анонсував вищезгадані зміни. Зокрема, зазначив, що викладання історії України у школах зміниться.

Так, до 1 вересня 2024 року підручники з історії України зазнають змін. Старий підручник доповнять розділом, зокрема, про події новітньої російсько-української війни.

Зауважимо також, що Міносвіти розробило посібник “Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог”.

Також змінять і уроки “Захисту України”.

На оновлення цього предмета скерують 1,74 мільярда гривень. Кошти передбачили для підвищення кваліфікації учителів, закупівлю засобів навчання та комп’ютерів для навчальних кабінетів.

Сам предмет стане практичнішим. Школярів вчитимуть, як поводитися в критичних ситуаціях, з вибухонебезпечними предметами, надавати домедичну допомогу тощо.

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