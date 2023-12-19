У Кабміні спрогнозували заробіток українців у 2024 році: якою буде середня зарплата

В Україні наступні три роки середньомісячна зарплата працівників буде зростати. Таким прогнозом поділилися представники уряду. Також у Кабінеті міністрів розповіли, яка очікується інфляція в нашій державі найближчим часом. Передає НСН.

У Кабміні спрогнозували заробіток українців у 2024 році

Про це йдеться в постанові Кабміну № 1315 “Про основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки. Якщо зараз середньомісячна зарплата до сплати податків в Україні становить 21 809 гривень, то наступного року, на думку представників Кабміну, вона зросте до 25 732 гривень. При цьому на 2025 рік прогнозують показник уже в розмірі 30 260 гривень. Тобто, йдеться про зростання середньої зарплати протягом найближчих трьох років.

При цьому, згідно з прогнозом Кабінету Міністрів, наступного року економіка нашої держави збільшиться на 4,6%. При цьому зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) прискориться до 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році, вважають в уряді.

Водночас урядовці прогнозують сповільнення інфляції. Споживчі ціни в 2024 році, згідно з прогнозом Кабміну, зростуть на 9,7%. , а також на 6,9% уже в 2006 році.

Де українці заробляють більше?

Згідно зі статистикою Work.ua, в Україні за розміром середньої зарплати лідирує Київ. Водночас експерти зазначають, що в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді виросли подекуди на 20% та досягли рівня міст на півдні та сході. Аналітики пояснили, що однією з причин є масова релокація підприємців у зв’язку з бойовими діями.

Топ-10 міст України за рівнем середньої заробітної плати:

Київ – 20 500 гривень;

Львів – 18 500 гривень;

Ужгород – 18 000 гривень;

Дніпро – 18 000 гривень;

Одеса – 18 000 гривень;

Чернівці – 17 500 гривень;

Харків – 17 500 гривень;

Івано-Франківськ – 17 000 гривень;

Тернопіль – 16 500 гривень;

Хмельницький – 16 500 гривень.

Мінімальна зарплата в 2024 році

Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень, проте наступного року її планують збільшити. Вже з 1 січня мінімальна зарплата в Україні становитиме 7 100 гривень. З 1 липня 2024 року буде нове підвищення – вже до 8 000 гривень.

Важливо, що прожитковий мінімум теж прив’язаний до цього показника. Тому якщо в 2023 році сума мінімального забезпечення на одну особу дорівнює 2 589 гривень, то наступного року буде підвищення – до 2 920 гривень.

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