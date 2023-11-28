Питання, яким буде курс долара до гривні наступного року, напевно, хвилює більшість українських громадян.

Україна у 2024 році розраховує отримати від закордонних партнерів близько 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, проте є великий ризик, що принаймні частину цих коштів не буде виділено. Уряд стверджує, що має план на випадок реалізації такого сценарію, але поки не розкриває його деталей. Виникають підозри, що він, серед іншого, може передбачати послаблення курсу гривні.

До якого рівня може подорожчати долар, якщо наступного року закордонна допомога надійде не в повному обсязі. Про це інформує НСН з посиланням на матеріал видання “Апостроф“.

Уряд запевняє, що має “план Б”

Україна в 2024 році може залишитися без фінансової допомоги США або принаймні більшої її частини. Це пов’язано, перш за все, з політичними процесами в самих Сполучених Штатах, де через президентські вибори в листопаді 2024 року розбіжності між демократами та республіканцями (особливо трампістами) лише посилюватимуться.

Нагадаємо, американський Конгрес поки не зміг ухвалити новий бюджет країни на наступний рік, а тимчасовий кошторис, схвалений у листопаді, не передбачає виділення фіндопомоги Україні.

Звичайно, конгресмени можуть повернутися до питання про надання нашій країні обумовлених раніше коштів, але яким буде результат поки що невідомо.

Україна розраховує отримати наступного року від наших зарубіжних партнерів близько 40 мільярдів доларів, при цьому від США очікується допомога приблизно на 10 мільярдів доларів, тобто чверть усіх передбачуваних коштів.

Український уряд запевняє, що має “план Б”, якщо США наступного року грошей не дадуть. При цьому в Кабміні поки що не розкривають деталей плану, оскільки він може засмутити українців.

Найімовірнішим сценарієм буде грошова емісія, побічним ефектом якої може стати ослаблення гривні.

Проте навіть якщо “друкарський верстат” не запустять на повну потужність, скорочення обсягів надходження іноземної валюти до країни створить надлишковий тиск на гривню.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2024 рік середньорічний курс долара закладено на рівні 40,7 гривні, на кінець року – 42,1 гривні. Але досвід минулих років показує, що “бюджетний” курс рідко збігається з реальним.

Як зміниться курс долара у 2024 році

На думку директора аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександра Паращія, курсу гривні нічого не загрожує навіть за несприятливого сценарію – тобто якщо наступного року наша країна не отримає частину очікуваної допомоги.

“Попри ризик скорочення міжнародної допомоги, золотовалютні резерви України знаходяться майже на рекордних рівнях (станом на кінець листопада, майже 39 мільярдів доларів – ред.), відповідно, Національний банк має достатньо ресурсів, щоб контролювати курс гривні, принаймні наступного року, без будь-яких ризиків”, сказав експерт виданню.

Він нагадав, що Національний банк України (НБУ) з 3 жовтня відійшов від політики фіксованого валютного курсу, ввівши режим гнучкості курсу. У цьому регулятор фактично продовжує контролювати курс.

“Резервів більше, ніж достатньо, навіть за умови зменшення міжнародної фінансової допомоги”, пояснив Паращій.

Втім, валютні резерви України зараз наповнюються здебільшого якраз за рахунок коштів іноземної допомоги. А тому Нацбанк, ймовірно, їх заощаджуватиме для забезпечення фінансової та банківської стабільності, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, у плані надання допомоги з боку наших союзників актуальним є питання, як довго триватимуть бойові дії – адже передбачувані обсяги цієї допомоги орієнтовані на те, що війна 2024 року не закінчиться.

“Якщо зробити бажане для всіх українців припущення, що активна фаза війни завершиться у першій половині року, то в другій половині року все воєнне навантаження знизиться вдвічі. І, виходячи з таких припущень, ми зрозуміємо, що нам, в цілому, вистачає, – пояснив Шевчишин “Апострофу”.- Але доводити ситуацію до того, що до середини року ми живемо на старому ресурсі, а потім – стрімкий обвал, теж не можна. А якщо війна не закінчиться, що тоді?”

У цьому випадку влада буде змушена піти на девальвацію гривні.

“Не даватимемо апокаліптичних прогнозів, але, як мінімум, ми маємо повернутися в ціновий діапазон за 40 (гривень/долар) для того, щоб компенсувати додатковий попит, – каже експерт. – Подальші прогнози залежатимуть від масштабів фінансування, від дій НБУ. Це може бути і 42, і 45 (гривень/долар)” .

Поки що є серйозні побоювання щодо допомоги США, але гарантій надання фінансових коштів у 2024 році від інших закордонних партнерів теж немає. Тобто існує ризик, що наступного року Україна недоотримає більше ніж 10 мільярдів доларів.

І у такому сценарії девальвація гривні виявиться ще більшою, переконаний аналітик компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) Максим Орищак.

“При наданні половини необхідних коштів іноземної допомоги, тобто 20 мільярдів доларів, курс гривні потрібно буде послабити на 25-30%. З поточних 36 гривень за долар це зростання до 45-47 вже у першій половині 2024 року. Якщо фінансової допомоги не буде зовсім, то курс гривні доведеться девальвувати на 50% і більше – до 55-60 за долар США”, сказав Орищак у коментарі “Апострофу”.

Контрольовано та плавно

Втім, не зайвим буде розглянути і сценарій, у якому Україна наступного року отримає весь обсяг передбаченої зарубіжної допомоги, а це, нагадаємо, близько 40 мільярдів доларів.

У цьому випадку девальвація гривні все одно відбудеться, але вона буде суттєво меншою, кажуть експерти.

“З урахуванням бюджетних орієнтирів за середнім курсом (40,7 гривні за долар США), очікується приблизно така динаміка: у першому кварталі офіційний курс гривні до долара може становити 37,6, у другому – 39,6, а в третьому і четвертому – 42,7 (гривні/долар)”, прогнозує Максим Орищак.

Андрій Шевчишин вважає, що за сприятливого результату курс долара в 2024 році сягне 40 гривень, хоча можливо він виявиться і вищим.

Своєю чергою, Олександр Паращий вважає закладений до бюджету-2024 курс долара (середньорічний на рівні 40,7 гривні/долар і на кінець року – 42,1 гривні долар) завищеним. За його словами, швидше за все, курс до кінця наступного року буде на рівні 38,5-39 гривень/долар.

“Думаю, що контрольоване зниження курсу до 40 гривень – це найгірший сценарій”, резюмував експерт.

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