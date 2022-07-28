Ціни на олію в Україні змінилися: яка вартість у супермаркетах

Ціни на олію в Україні поступово щомісяця зростають. Найдешевша олія в супермаркетах коштує наразі 60 грн за 800 мл. Попит на продукт серед українців не знижується, адже олія активно використовується для приготування майже усіх страв

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, проаналізувавши ціни на олію в супермаркетах, станом на 28 липня, середня вартість продукту складає 62,90 грн. Олія ТМ “Олейна” в Novus і Metro коштує 60,90 грн за 850 мл, в “Ашане” – 62,90 грн, а в Megamarket – 65,10 грн. Купити 5 л олії можна в “Ашан” за 387,60 грн, за 3 л доведеться заплатити 383,70 грн.

Рафінована олія ТМ “Щедрий Дар” об’ємом 870 мл коштує у Novus 62,99 грн, в Varus – 62,80 грн. Купити 3 л олії цього виробника можна в “Ашан” за 229,90 грн. В Megamarket олія “Щедрий дар” коштує 61,00 грн, а 900 мл олії “Чумак” – 74,70 грн, 500 мл – 44,10 грн.

На підвищення вартості олії в Україні впливає різке скорочення ринків збуту. На початку війни в Україні раптово зупинилися всі заводи, які переробляють соняшник. Наразі 15 із них відновили свою роботу. Однак це не більше 20% від усіх потужностей, які працювали до війни. Сьогодні можуть відновити роботу ще два десятки підприємств цього профілю. Однак поки немає ринків збуту, то робити це немає сенсу.

Як тільки піде на продаж українське зерно, разом з ним на експорт вирушить і соняшникова олія. Але після удару російської армії по одеському порту залишається незрозумілим, коли це станеться. Тому поки що на здешевшання олії чекати не варто.

В Україні знову змінилися ціни на соняшникову олію – яка середня вартість