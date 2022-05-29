В Україні знову змінилися ціни на соняшникову олію – яка середня вартість

В Україні знову змінилися ціни на соняшникову олію. Після нетривалого зниження вартості цього продукту, зафіксованого у квітні, травень знову приніс подорожчання. Яка вартість у супермаркетах

Про подорожчання олії пише hvylya, посилаючись на результати моніторингу цін, які опубліковані на порталі minfin. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, середня ціна за пляшку соняшникової олії Олейна ємністю 850 мл виросла з 57,04 до 59,30 гривні. Причому в різних мережах супермаркетів ціни встановлені різні. Так, у Megamarket олія цієї марки коштує 57,10 грн. А в Metro встановили ціну по 61,50 грн.

Загалом за травень соняшникова олія в Україні подорожчала майже на 8%. При цьому у квітні спостерігалося майже 7%-е зниження ціни на цей продукт.

Водночас, за оцінками експертів, Україна зараз потопає у соняшниковій олії. Через припинення експорту, запасів цього продукту, які сьогодні є в країні, має вистачити на найближчі п’ять років. Не дивно, що ціни на олію в якийсь час стали падати. Але чому вони зростають зараз – невідомо. Цілком ймовірно, що до цього підштовхує зниження купівельної спроможності гривні.

Держрегулювання не допомагає – ціни на олію продовжують зростати