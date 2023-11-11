Росія, ймовірно, посилить атаки на українські електромережі. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може завдавати ударів у відповідь по енергооб’єктах РФ

Про це він розповів в інтерв’ю Politico, інформує НСН.

Галущенко зазначив, що росія посилить атаки на українські електромережі, коли стане холодніше. Утім, цього року Україна готова завдавати ударів у відповідь.

«Це було б справедливо», — сказав він, зазначивши, що нафтогазовий сектор залишається «двигуном» російської економіки.

За його словами, атаки на нафтогазову інфраструктуру не призведуть до зростання цін, адже інші виробники можуть компенсувати російські нафту й газ.

«Я маю на увазі, що це те паливо, яке можна купити не тільки в росії. Я впевнений, що світ зміг би впоратися [без російських нафти й газу]», — сказав міністр енергетики.

Раніше Галущенко заявлвя, що енергосистема України готова до зими. Енергетики, казав він, планують, що можливі блекаути будуть нетривалими.

«Це було б справедливо» – Україна може завдавати ударів у відповідь по енергооб’єктах РФ

Атаки на енергосистему

В «Укренерго» розповідали, що протягом минулого опалювального сезону росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по ключових енергетичних об’єктах. Більш ніж 250 із них влучили в ціль і пошкодили 43% магістральних мереж. Різного ступеня ушкоджень зазнали й усі теплові та гідроелектростанції.

Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року потужності з виробництва електроенергії скоротилися на 51%, якщо порівняти з періодом перед повномасштабним вторгненням рф.

Зеленський припустив, що росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему й цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.

В «Укренерго» заявили, що не можуть спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень узимку 2024-го, оскільки це залежить від російських атак, але запевняють, що ретельно готуються до «найгіршого сценарію».

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