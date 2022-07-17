Субсидії на комунальні послуги цієї зими – в уряді вирішили що з ними буде

Уряд вирішив питання про субсидії на комунальні послуги для українців в період опалювального сезону

Уряд вирішив продовжити існуючі тарифи на комуналку на наступний опалювальний сезон. Їх не мають наміру змінювати до закінчення сезону, тобто до кінця квітня 2023 року. Збережуться й субсидії на житлово-комунальні послуги для тих громадян, які не можуть самостійно сплачувати за комуналку.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін, також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів”, – сказав прем’єр..

Сьогодні першочергове завдання, яке стоїть перед урядом та енергетиками – забезпечити Україну енергоресурсами на зиму, каже глава уряду. Потрібно створити такий запас ресурсів, який дозволить Україні пройти осінньо-зимовий сезон без потрясінь.

Зокрема, запас газу у підземних сховищах повинен становити не менше 19 млрд кубометрів. На сьогодні в ПГС уже завантажено 11,3 млрд кубометрів. Ще 6 млрд компанія Нафтогаз має купити на ринку. Решта – газ власного видобутку.

Крім того, на зиму нам потрібно запастися 2 млрд тонн вугілля. Півтора мільярда тонн ми вже маємо.

“Це у 2,5 рази більше, ніж визначені офіційними документами гарантовані запаси”, – уточнив Денис Шмигаль.

Українцям не підвищать тарифи на комунальні послуги за однієї умови