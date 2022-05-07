Українцям не підвищать тарифи на комунальні послуги за однієї умови

В Україні, вже з 1 травня, мали набути чинності нові тарифи на комунальні послуги. Однак поки що, на час війни, вирішено було залишити колишні. Але при цьому влада і комунальники поставили одну умову, якої мають дотримуватися споживачі

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Про підвищення тарифів на комуналку поки не йдеться, запевнив Герус. В умовах війни їх вирішено залишити на колишньому рівні.

“На сьогоднішній день не планується зміна жодних комунальних тарифів… Таких процесів немає, і такі питання не порушуються”, – розповів нардеп під час брифінгу у медіа-центрі.

Проте влада має одну умову, якої повинні дотримуватися громадяни. Депутат назвав цю умову. Йдеться про платіжну дисципліну. На період дії військового стану українцям скасували пеню за прострочені комунальні платежі. Крім того, заборонено відключати споживачам комунальні послуги через те, що вони не сплачені вчасно. Але при цьому влада звертається до свідомості громадян: усі, хто може платити за комуналку, мають її сплачувати.

“Дуже важливо, щоб вони усвідомлювали відповідальність, наскільки потрібне для України стабільне функціонування енергетичного сектора. Це і наявність енергоресурсів, і гроші на ремонти та будівництво інфраструктури, електричних та газових мереж. Це наш спільний внесок, який може зробити кожен громадянин”, – наголосив Андрій Герус.

При цьому попередні тарифи на електроенергію діятимуть до кінця жовтня, а тарифи на газ залишаться незмінними до закінчення вересня.

Як оплачувати комунальні послуги під час воєнного стану

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм