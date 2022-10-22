Стаж для пенсії в Україні рахуватимуть по-новому – які зміни відбулися

В Україні будуть по-новому рахувати стаж для пенсії. Нововведення зачепить селян, дружин військових, засуджених, людей, які втратили документи через війну і не тільки

Як повідомляє профільне видання “На пенсії”, у новому порядку обліку стажу прописали, що головним документом для перевірки вважатиметься Трудова книжка. При цьому документи про стаж можуть прийматись в електронному вигляді з накладенням електронного підпису. Про це інформує NNS.

Стаж також може підтверджуватись на підставі виписки або довідки, складеної на основі даних, що є в інформаційних (автоматизованих) та/або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій.

Як будуть зараховувати стаж

Для фермерів. Періоди роботи осіб, які займаються веденням особистого селянського господарства, тепер можуть зараховуватися до стажу не тільки на підставі довідки з Пенсійного фонду про сплату внесків, а й за наявності платіжних доручень, квитанцій установ банків, документів, що підтверджують поштовий переказ, інших документів про сплату страхових внесків.

Для колишніх студентів. У Порядку конкретизували, що до стажу зараховується не просто навчання у вишах (до 2004 року), а саме періоди навчання за денною формою здобуття освіти у закладах вищої освіти.

Для тих, хто доглядає літніх людей. У стаж може зараховуватися догляд за людиною з інвалідністю І групи, за дитиною з інвалідністю або за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.

Для дружин військовослужбовців. Період проживання дружини військовослужбовця з чоловіком у місцевостях, де була відсутня можливість її працевлаштування за спеціальністю, підтверджується тепер не лише довідками, виданими командирами (начальниками) військових частин та військових навчальних закладів, а й довідками підприємств.

Як підтвердити стаж при втраті трудової книжки