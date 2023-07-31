Стало відомо, що сказала Ольга Харлан росіянці після перемоги в скандальному поєдинку

Відомо, що сказала Ольга Харлан росіянці Анні Смірновій в момент, коли не подала їй руки після скандального поєдинку

«Розуміла, що мені вдалося щось таке зробити, що, можливо, змінить багато чого у світі спорту»

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася спогадами про перемогу над росіянкою Анною Смирновою, якій вона не потиснула руку.

Українська спортсменка зізналася, що повелася професійно.

Що саме сказала фехтувальниця Ольга Харлан Анні Смирновій після перемоги розповідає НСН з посиланням на ua.tribuna.com.

Що сказала Ольга Харлан росіянці після перемоги в скандальному поєдинку

«Дуже багато запитань про це, дуже багато я чула: «О, сподіваємося, ти скажеш щось погане». Ні. Насамперед я поводилася професійно, я чесно виграла цей бій. Але я їй сказала, що я їй не потисну руку. Все. Я сказала: «Я не потисну тобі руку», — розповіла Харлан в інтерв’ю Tribuna.

Як відомо, Ольга Харлан перемогла росіянку в першому раунді одиночного виступу, однак потім була дискваліфікована за те, що не потиснула їй руку.

У підсумку FIE призупинила дискваліфікацію українки, а МОК запросив її на Олімпійські ігри в Парижі.

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