Список продуктів, які завжди варто мати під рукою – 4 важливі умови

Гастроентузіаст у своєму блозі склала список продуктів, які завжди варто мати вдома. Список було складено на основі досвіду людей, що пережили окупацію. Які 4 важливі умови потрапляння продуктів до переліку

Гастроентузіаст Аврора Огородник у своєму блозі Модерна Спіжарка на основі досвіду людей, що пережили окупацію, склала список продуктів, котрі завжди варто мати вдома. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті life.nv.ua

“Досвід людей, що пережили окупацію є дуже в цьому корисним і помічним. Також я передивилася свої власні запаси, тому що роблячи їх, припустилась тих самих помилок: керувалася тим, що не буде лише продуктів, а не умов для їх приготування”, – пише Аврора Огородник.

До речі, в США існує ціла індустрія з продажу Survial Kits (набір для виживання). Ясно, що вони позиціонуються, як запас на випадок природних катаклізмів, але з початком повномасштабної агресії Росії в Україні продажі таких кітів зросли — світ реагує на загрозу ядерної війни.

Важливі умови потрапляння продуктів у цей перелік:

можливість зберігання без холодильника

порційне упакування

легкість та швидкість приготування

висока калорійність та поживність.

Звичайно, в усіх є свої смакові вподобання, але базові речі на те й базові, щоб маючи їх за фундамент, будувати своє власне меню. Тож, пройдімось саме по них.

Перше, про що потрібно подумати: як ви готуватимете їжу, якщо газу, електрики та води не буде? Тож, вже зараз потрібно купити або збудувати гриль/мангал, зробити запаси дров та вугілля, або придбати туристичну газову плитку/горілку та газові балони для неї. А краще — мати усе це, в тому числі певну кількість одноразових грилів, які легко прослужать не один раз.

Додатково сюди мають бути додані ємності для приготування їжі (каструлі різного об’єму, скороварки, пательня, чайник/джезва), ножі та мусат для їх заточки, дошки для нарізання, спатула та велика ложка для помішування, черпак.

Посуд — на ваш розсуд, одноразовий або багаторазовий (у цьому випадку найкраще — металевий, емальований), виделки, ложки.

Друга важлива річ — це запаси питної та технічної води. Варто закупити або залити у ємності питну воду, а також подумати про збір та зберігання технічної.

Третій крок у плануванні запасів — це, власне, планування того, що саме і як ви збираєтесь готувати. Буде дуже корисно, якщо ви пройдете всі етапи приготування кожної страви, уявно або реально, щоб краще зрозуміти, що вам для цього буде потрібно. Наприклад, за умови обмеженого часу та ресурсу, замість засмажки у суп або м’ясну страву просто прийміть те, що будете додавати сухі суміші або бульйонний концентрат. І спробуйте їх усі, щоб зрозуміти, який саме смак/бренд підходить для вас та вашої родини найкраще.

Основу запасу мають складати:

бульйонні концентрати

швидкорозчинні супи та пюре

сухе молоко (тваринне/рослинне)

м’ясні та рибні консерви (зверніть увагу на маленькі упаковки паштетів)

локшина та крупи швидкого приготування (спробуйте різноманітну азійську локшину)

дегідровані та консервовані овочі та фрукти

сушені м’ясо/риба

в’ялене/копчене сало, а ще краще — солонина

горіхи та горіхові пасти

насіння

олії

шоколад

сухофрукти

мед

енергетичні батончики

мюслі, готові сніданки

дитяче пюре

цукор, сіль та спеції

кава у зернах та розчинна, чай у пакетиках та пачках.

Знаєте, які продукти визнані найкращими як для зберігання, так і для споживання (у тому числі — разом) для поновлення енергії та сил? Це бобові (нут, фасоля, різноманітні боби) та рис. А рис із квасолею — страва-переможець. Можна також додати спеції за смаком.

ТОП-5 продуктів для тривалого зберігання, які мають бути у тривожній валізці