Скільки в середньому отримують пенсіонери, що працюють – Пенсійний фонд України

За даними Пенсійного фонду, в Україні зареєстровано 10,7 млн. пенсіонерів, з них продовжують працювати 2,7 млн осіб. Стало відомо, скільки в середньому отримуть пенсіонери, які працюють

Пенсіонери, які досі працюють, одержують у середньому майже на 220 грн більше, ніж ті, хто не працює. Так, середня пенсія по країні у пенсіонерів, що працюють, становить 4759,20 гривень, а у непрацюючих – 4539,36 грн.

Про це пише Соцплатформа, інформує NNS

Багатьом це може здатися дивним, адже коли, наприклад, зростає прожитковий мінімум або мінімальна зарплата, то пенсіонерам, що не працюють, пенсії автоматично підвищують, а працюючим – ні. Чому ж вони одержують більшу пенсію?

Пояснити таку диспропорцію можна лише тим, що працевлаштовані пенсіонери – це люди, які переважно вийшли на пенсію. А, як відомо, чим пізніше людина виходить на пенсію, то сучасніший і вищий показник середньої заробітної плати по країні застосовується при призначенні пенсії.

Тобто якщо у двох пенсіонерів стаж та зарплата однакові, але один із них вийшов на пенсію минулого року, а інший – цього року, то пенсія буде більшою у того, хто вийшов на пенсію пізніше.

Хто з українців може отримати додаткові 10 пенсій за один раз – Пенсійний фонд