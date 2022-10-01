Хто з українців може отримати додаткові 10 пенсій за один раз – Пенсійний фонд

Експерти Пенсійного фонду України розповіли нюанси виплати додаткові 10 пенсій за один раз

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

У ПФУ відповіли на питання: “Чому я вийшовши на пенсію 2021 р. З педагогічним стажем 50 років не отримала додаткові 10 окладів? Чи можу я зараз отримати десять пенсій, які отримують по виходу на пенсію, якщо я їх не отримала?”

В ПФУ зазнчають, що право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення мають, зокрема, жінки, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах освіти державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років і мають страховий стаж 30 років на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

“Якщо всі зазначені умови виконані, а допомогу в розмірі десяти пенсій ви не отримали, можна звернутись до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою”, – йдеться в повідомленні.

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