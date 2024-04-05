Міністерство оборони України анонсувало цифровізацію процесу мобілізації. Що таке “смартмобілізація” і для кого вона буде корисна

В Міноборони пояснили, що завдяки «смартмобілізації» українці зможуть швидше та зручніше подавати заявку на вступ до війська.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю для “АрміяInform”, передає НСН.

“Так, ЗСУ наразі — це найбільший працедавець у країні. І він може боротися за найкращих людей із цивільного життя. І тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими”, – сказала Катерина Черногоренко.

За її словами, у межах процесу “смартмобілізації” людина зможе подавати заявку про те, щоб мобілізуватися у військо, «у два кліки». Крім того, Черногоренко каже, що в Міноборони зараз працюють над запровадженням електронних рапортів.

Що таке “смартмобілізація” – пояснили у Міноборони

“Смарт-мобілізація — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: “Я хочу стати оператором дронів”, “Я хочу стати артилеристом» тощо”, – каже Катерина Черногоренко.

Крім того, вона повідомила, що в Міноборони зараз працюють над запровадженням електронних рапортів.

“Електронний рапорт — це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні”, — пояснила заступниця міністра.

Черногоренко також зазначила, що після того, як запустять кабінет військовозобов’язаного, планують автоматизувати отримання статусу учасника бойових дій. Електронний документ про це з’являтиметься в застосунку “Армія+”, над розробкою якого тепер працюють в оборонному відомстві.

Катерина Черногоренко стверджує, що завдяки цьому отримати УБД можна буде не через кілька місяців, а протягом кількох днів.

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