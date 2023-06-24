Що повинно бути в аптечці на випадок вибуху на ЗАЕС – МОЗ

В Україні поширюються повідомлення про додаткове мінуваннія і можливість здійснення окупантами теракту на ЗАЕС. Які ліки повинні бути в аптечці на випадок небезпеки

Списком обов’язкових медикаментів поділилися в Telegram-каналі МОЗ, інформує НСН.

Калій йодид

Калій йодид використовується, щоби в разі аварії на ядерних об’єктах зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу.

Приймати потрібну дозу калію йодиду потрібно тільки після офіційного оповіщення. Воно проводиться місцевими органами виконавчої влади та ДСНС через засоби масової інформації.

Оптимально прийняти препарат після оповіщення за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари, проте калій йодид залишається ефективним одночасно з надходженням “хмари” та через 6 годин після неї.

Проте запам’ятайте, що не варто приймати препарат через 24 години після надходження “хмари”.

Що повинно бути в аптечці на випадок вибуху на ЗАЕС

Алюмінієво-антацидні сорбенти

Така група засобів зазвичай має активну речовину – гідроксид алюмінію – і використовуються для прискорення нейтралізації, зв’язування та виведення радіонуклідів з організму і, таким чином, зниження ризику для здоров’я внаслідок їх надходження.

Альгінати

Активна речовина – натрію альгінат. Він створює захисний бар’єр на поверхні рідкого вмісту шлунку. Цей бар’єр запобігає всотуванню небезпечних речовин організмом.

Натрію бікарбонат

Це засіб для відновлення лужного стану крові та корекції метаболічного ацидозу. Це стан, який характеризується порушенням хімічного балансу кислот та лугів у крові.

Маска

Вона є засобом фізичного захисту для зменшення потрапляння в організм небезпечних речовин.

У МОЗ також наголошують, що ця інформація стосується лише мешканців 50-кілометрової зони навколо ЗАЕС і не є релевантною для людей, що живуть поза цим радіусом.

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