Ринок праці – які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року

У Мінекономіки спрогнозували, які професії будуть затребувані в Україні протягом 2024-2027 рр
Мінекономіки оприлюднило Розрахунок потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки. Потреба зростатиме щороку.
Про це розповідає НСН, посилаючись на проект, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Згідно з прогнозом, потреба становитиме:
- 2024 рік – 482 тисячі осіб,
- 2025 рік – 542 тисячі осіб,
- 2026 рік – 607 тисяч осіб,
- 2026 рік – 5669 тисяч осіб,
Які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року
Найбільша потреба за чотири роки буде у таких кадрах:
- Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві – 358 тисяч,
- Керівники підприємств, установ та організацій – 179 тисяч,
- Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок – 175 тисяч,
- Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук – 147 тисяч,
- Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки – 143 тисячі.
Зарплати в Україні
Кабінет міністрів очікує, що середня зарплата в Україні зростатиме в наступні три роки. Згідно з прогнозом Мінекономіки, номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до вирахування податків), становитиме:
- 2023 рік – 18 118 гривень (зростання на 22%),
- 2024 рік – 21 852 гривень (+20,6%),
- 2025 рік – 25 645 гривень (+17,4%),
- 2026 рік – 29 625 гривень (+15,5%).
При цьому очікується, що середньорічний рівень інфляції буде знижуватися.
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