Російська влада таємно закуповує боєприпаси для використання в Україні – ISW

Аналітики вважають, що Російська влада таємно закуповує боєприпаси для використання в Україні – Кремль прагне обійти санкції

Росія закуповує товари військового та невійськового призначення, використовуючи транзакції в криптовалюті аби уникнути відстеження. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS

«Кремль намагається таємно придбати снаряди для використання в Україні, щоб пом’якшити наслідки міжнародних санкцій і заповнити поточне виснаження внутрішніх запасів», – зазначається у звіті.

Аналітики зауважили, що 20 серпня Москва відправила до Тегерана 140 мільйонів євро готівкою та кілька захоплених протитанкових ракет NLAW британського виробництва, протитанкових ракет Javelin американського виробництва та зенітної ракети Stinger в обмін на 160 додаткових безпілотників Shahed-136.

«Іран продовжує постачати Москві безпілотники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» по повітрю та морю через іранські державні та приватні компанії», – вважають експерти..

Разом з тим за інформацією ISW, що через збої російського військово-промислового комплексу керівництво РФ продовжує закуповувати товари подвійного призначення (військового та невійськового), такі як комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, прилади нічного бачення, і бронежилети з Туреччини та використовує транзакції в криптовалюті, щоб уникнути відстеження.

«У сукупності ці звіти свідчать про те, що Кремль прагне обійти санкції», – підсумували аналітики.

Російська влада таємно закуповує озброєння

Ключові висновки аналітиків:

Іранські джерела повідомили – без підтвердження з боку Росії – що секретар Ради національної безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обговорення потенційного продажу іранських балістичних ракет Росії.

Іран, ймовірно, оголосив про приїзд Патрушева, щоб підкреслити поглиблення співпраці між Москвою і Тегераном перед міжнародною аудиторією, а також неявно підкреслити, що високопоставлений російський чиновник звернувся до Ірану за допомогою у війні в Україні.

Тим часом сили групи «Вагнера» продовжують перебільшувати свої територіальні здобутки на Донбасі, щоб ще більше відрізнити себе від маріонеткових та звичайних російських сил.

Українські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний захід від Сватового, Луганська область, а російські джерела стверджують, що українські сили активізували наступальні операції в напрямку Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на заході Донецької області.

Українська влада намагалася протидіяти спробам російської влади посилити контроль над Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС).

Непропорційний фінансовий розподіл на російські силові заходи продовжує лягати в першу чергу на бюджети регіонів РФ, що викликає негативну реакцію громадськості.

Фінансові та бюрократичні проблеми продовжують перешкоджати російським зусиллям з поповнення колишніх елітних підрозділів, які захищають критичні ділянки лінії фронту, що потенційно загрожує цілісності російської оборони на окупованих частинах України.

Російська окупаційна влада в Херсонській області, можливо, намагається витіснити жителів із західної частини області шляхом перекриття комунікацій на західному березі Дніпра.

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