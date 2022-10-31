Чи зупиниться Путін в 2023 році – аналітики ISW спрогнозували військові дії в Україні

Аналітики спрогнозували військові дії в Україні у 2023 році. Путін, швидше за все, намагатиметься продовжити звичайні військові операціїі

Російський диктатор Володимир Путін у 2023 році, швидше за все, воюватиме приблизно так, як і зараз, – без застосування якихось принципово нових видів зброї, як от ядерної. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS

Інститут прогнозує, що Росія продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не перейде до застосування тактичної ядерної зброї або зменшить свої цілі, намагаючись досягти конкретних результатів.

«Путін спробує продовжити звичайні військові операції в Україні, щоб утримати нині окуповані території, завоювати нові землі та створити умови для згортання західної підтримки України, що, ймовірно, відбудеться цієї зими. Путін, ймовірно, не полишав надії досягти своїх максималістських цілей в Україні за допомогою звичайних військових засобів, які він переслідує паралельно із зусиллями зламати волю України до боротьби та волю Заходу продовжувати підтримувати Київ», – вважають експерти ISW..

Зазначається, що Путін, швидше за все, намагатиметься продовжити звичайні військові операції в Україні з метою утримання нині окупованих територій, завоювання нових позицій та створення умов для краху західної підтримки України, який, як він очікує, відбудеться цієї зими.

Як зазначають військові аналітики, російський диктатор навряд чи піде на ескалацію до застосування тактичної ядерної зброї, якщо тільки раптовий крах російської армії не призведе до неконтрольованого просування українських військ по всій території воєнних дій.

«Також надзвичайно малоймовірно, що Путін буде прагнути до прямого військового конфлікту з НАТО», – вказують в ISW.

На думку фахівців, президент РФ продовжуватиме натякати на можливість використання ядерної зброї та погрожуватиме Альянсу. Таким чином він намагатиметься зупинити допомогу, яку Захід надаватиме Україні взимку.

«Цей прогноз базується на двох оцінках. По-перше, Путін ставить умови для продовження кидання погано підготовлених російських військ безпосередньо до бойових дій в Україні у осяжному майбутньому, замість того, щоб призупинити операції з відновлення ефективних військових сил. По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи», – пояснюють у звіті.

В Інституті вивчення війни додають, що недавно завершена часткова мобілізація у РФ переконливо свідчить про те, що російський диктатор має намір воювати й у 2023 році.

Ключові висновки аналітиків:

Згідно з непідтвердженими російськими повідомленнями, російський генерал-лейтенант Андрій Мордвічев (командувач 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу) змінив генерал-полковника Олександра Лапіна на посаді командувача Центральним військовим округом (ЦВО) станом на 30 жовтня.

Російські джерела продовжують робити суперечливі повідомлення про те, чи Лапіна було повністю звільнено від командування ЦВД чи лише звільнено від командування російською оперативною «Центральною групою військ», що діє в Україні.

Міністерство оборони Росії та російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські штурми Першотравневого, Табаївки та Берестового Харківської області.

Українські джерела та геолокаційні звіти свідчать, що російські війська зруйнували міст через річку Красна в Красноріченському Луганської області. Російські мілблогери звинуватили українські сили в руйнуванні мосту.

Російський окупаційний чиновник заявив, що російські війська готуються захищати Херсон, облаштувавши інженерну оборону в Білозерці та Чорнобаївці. Український військовий також зазначив, що російські чиновники продовжували готувати оборону навколо міста Херсона.

Українські військові повідомили, що російські війська готуються відвести артилерійські підрозділи з невизначених районів на західному березі річки Дніпро для можливого посилення інших напрямків.

Українські військові офіційні особи також повідомили, що кілька сотень військовослужбовців Росгвардії перекинуто з Чеченської Республіки до Каланчака на південному заході Херсонської області.

Російські війська продовжували обстріли українських позицій у Бериславському районі Херсонської області, а українські та російські джерела надали обмежену інформацію щодо ситуації на лінії фронту в Херсонській області.

Російські джерела стверджували, що 30 жовтня російські сили захопили Водяне Донецької області (4 км на північний захід від Донецького міжнародного аеропорту). У вечірньому звіті українського Генштабу не повідомлялося про відбиття російських атак у цьому районі, як це зазвичай відбувається, потенційно вказуючи на те, що російські заяви точні.

Російські джерела повідомили, що 30 жовтня російські війська захопили Павлівку Донецької області (2 км на південний захід від Вугледара). Деякі російські джерела стверджують, що станом на 30 жовтня російські війська контролюють лише половину Павлівки.

Російські війська здійснили пуск крилатих ракет Х-59 по Очакові Миколаївської області. Російські джерела стверджували, що російські сили націлили та знищили військову інфраструктуру в Очакові.

Мобілізовані з Республіки Комі звернулися до російської влади зі скаргами на нестачу військової техніки та бронежилетів.

Росія оголосила про намір поставити 500 тис. тонн зерна «найбіднішим країнам» після виходу з угоди, яка дозволяла Україні експортувати зерно. Україна оголосила, що має намір експортувати сільськогосподарську продукцію для підтримки глобальної продовольчої безпеки.

Українські військові повідомили, що російські війська продовжували створювати в Новій Каховці умови для евакуації місцевих жителів.

Окупаційна влада в Херсонській області оголосила подвійну валютну систему, яка дозволяє використовувати як рублі, так і гривні, згортаючи багатомісячні спроби провести рубльовізацію в області.

Чому путін оголосив про завершення мобілізації у рф — пояснення ISW