Російський диктатор володимир путін оголосив про завершення мобілізації у рф, аби зробити можливим проведення осіннього призову на строкову службу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, передає NNS.

Американські аналітики звертають увагу, що 28 жовтня російський диктатор володимир путін і міністр оборони рф сергій шойгу оголосили про закінчення мобілізації. Шойгу пообіцяв, що надалі військові комісаріати набиратимуть лише добровольців і контрактників. Він стверджує, що росія мобілізувала 300 тис. осіб, 82 тис. з яких дислокуються в Україні, а 218 тис. навчаються на російських полігонах.

“Путін, ймовірно, припинив мобілізацію в росії, щоб звільнити адміністративні та навчальні можливості для осіннього призову, який розпочнеться 1 листопада. Росіяни не мають можливостей одночасно готувати 218 тис. мобілізованих та 120 тис. призовників”, – вважають в ISW.

Аналітики констатували, що мобілізація у рф навряд чи суттєво вплине на бойову міць росії. Вони зазначають, що путін заявив, що половина мобілізованих відправиться на фронт, а інші – опиняться у підрозділах, які виконують допоміжні завдання. Якщо таке співвідношення справді застосовується, це означає, що загалом 150 тис. мобілізованих будуть розгорнуті для виконання бойових завдань в Україні після завершення навчання, орієнтовно у листопаді.

“Розгортання росією 41 тис. погано навчених мобілізованих в Україні, можливо, тимчасово зміцнило російські оборонні лінії, хоча вони ще не зіткнулися з повною вагою великого та підготовленого українського контрнаступу. Вони суттєво не збільшили бойову міць росії. Таким чином, розгортання додаткових 110 тис. мобілізованих навряд чи змінить траєкторію війни”, – дійшли висновку в ISW.

28 жовтня шойгу прозвітував путіну про завершення “часткової мобілізації” в росії.