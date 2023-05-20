Росія перекинула “кадирівців” на тимчасово окуповані території Запорізької області – ЦНС

У Центрі національного спротиву повідомили, що Росія перекинула на тимчасово окуповані території Запорізької області загони “кадирівців”

Про це повідомляє НСН з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, у Запорізької області зафіксована присутність окупантів з особистих загонів лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Зокрема, на тимчасово окуповану частину регіону був перекинутий мотострілецький батальйон “Південь-Ахмат”.

Росія перекинула “кадирівців” на тимчасово окуповані території Запорізької області

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

Російські окупанти оголосили масову “евакуацію” в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Як ми повідомяли раніше, Російські окупанти з води будують лінії оборони у захопленій частині Запорізької області. Загарбники спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що у прифронтових лініях та на узбережжі Дніпра у тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни замінували величезну кількість полів на десятки кілометрів.

Окрім того, Федоров розповів про тенденцію до затоплення полів ворогом.

“У тимчасово окупованій частині Запорізькій області досить велика система зрошення. І зараз по цих каналах ворог навмисно підіймає рівень води і затоплює наші поля. Таким чином він також будує для себе начебто оборонні споруди”, – розповів мер Мелітополя.

Він зазначив, що два тижні тому затопили поля поблизу Михайлівки. Зараз вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району – Петрівка, Аннівка, В’язівка та Єлизаветівка.

Так, це унеможливлює ведення сільського господарства.

“Окупанти настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію в марних сподіваннях ускладнити рух нашої техніки. На ділі вкотре псують екологію і життя людям”, – додав Федоров.

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