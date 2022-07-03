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Рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон

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в Украине планируют расширить список мужчин, которым можно выезжать за границу

Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон з України під час воєнного стану

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У проекті закону пропонується дати право чоловікам залишати територію України, у яких двоє дітей до 14 років, 1 дитина до 14 років і вагітна дружина, або ж одна дитина до 3 років.

В Україні пропонують розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон

Крім того, пропонується дозволити виїжджати за кордон особам:

  • мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в
    власників, або співвласників), посвідка на постійне проживання,
  • які мають діючі робочі або спортивні контракти,
  • моряк
  • особам, які будуть реально приносити незрівнянно більше користі вітчизняній економіці, ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе і сім’ї.
  • для участі в міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах і т. д.

Також Верховній раді пропонують врегулювати законом питання виїзду чоловіків за кордон під час війни.

Виїзд чоловіків за кордон пропонують дозволити з однією умовою

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