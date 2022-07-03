Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон з України під час воєнного стану

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У проекті закону пропонується дати право чоловікам залишати територію України, у яких двоє дітей до 14 років, 1 дитина до 14 років і вагітна дружина, або ж одна дитина до 3 років.

Крім того, пропонується дозволити виїжджати за кордон особам:

мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в

власників, або співвласників), посвідка на постійне проживання,

власників, або співвласників), посвідка на постійне проживання, які мають діючі робочі або спортивні контракти,

моряк

особам, які будуть реально приносити незрівнянно більше користі вітчизняній економіці, ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе і сім’ї.

для участі в міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах і т. д.

Також Верховній раді пропонують врегулювати законом питання виїзду чоловіків за кордон під час війни.

Виїзд чоловіків за кордон пропонують дозволити з однією умовою