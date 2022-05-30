Виїзд чоловіків за кордон пропонують дозволити з однією умовою

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів запропонував дозволити виїзд за кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію, з однією умовою.

Андрусів пропонує зробити страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів, і вільний виїзд для того чоловіка, який вніс ці кошти.

Про це радник голови МВС написав у Telegram, передає NNS.

“Так, на жаль, війна на довго. І нам треба буде мобілізувати не одну сотню тисяч солдат. Але питання виїзду це не про заборонити чи дозволити. Це питання як виїжджати. Я пропоную зробити страховий внесок, наприклад, 3-5 тисяч доларів і вільний виїзд для того, хто його вніс. В будь-якому випадку тотальна заборона шкодить нам ще більше. Багато років саме кошти заробітчан рятували нашу економіку, і зараз це особливо важливо”, пише Андрусів.

Також він навів для прикладу, чим шкодить тотальна заборона на виїзд, історії своїх знайомих.

“Дві історії моїх знайомих. Один мав засіяти сотню тисяч гектар, але не мав дизеля. Знайшов в Румунії, але не міг відправити за ним українців. В результаті він найняв молдаван, які довезли до України, а тоді тут переливали і доставляли на місце, оскільки молдавани не хотіли їхати в область з бойовими діями. Друга історія, знайомий до війни не встиг підписати договір на поставку нашої продукції до Німеччини на декілька мільйонів доларів. Вже 3 місяці він не може виїхати і підписати договір, який дозволить йому врятувати 300 робочих місць”, написав Андрусів. “Тому ще раз питання не в забороні, а в підході до регулювання виїзду”, підкреслив радник міністра МВС.

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