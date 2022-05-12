Виїзд студентів за кордон під час війни: хто має право виїхати за межі України.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає NNS.

Студенти призовного віку, що навчаються в закладах освіти за межами України під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон для продовження навчання.

Для цього студенту необхідно мати такі документи:

відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;

дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Щоб допомогти в організації цього процесу, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України та Державною прикордонною службою України підготували роз’яснювальну інфографіку.

Важливо! Студенти чоловічої статі, які навчаються в українських університетах, під час війни не можуть виїжджати за кордон.

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