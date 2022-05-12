Україна

Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану

Дата
виїзд студентів за кордон

Виїзд студентів за кордон під час війни: хто має право виїхати за межі України.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає NNS.

Студенти призовного віку, що навчаються в закладах освіти за межами України під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон для продовження навчання.

Для цього студенту необхідно мати такі документи: 

  • відстрочку від призову, яку можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем прописки на підставі довідки з вишу, де навчається студент;
  • дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем прописки. Його можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному університеті.

Щоб допомогти в організації цього процесу, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України та Державною прикордонною службою України підготували роз’яснювальну інфографіку.

279769047 304425045199208 1914006612289275026 n

Важливо! Студенти чоловічої статі, які навчаються в українських університетах, під час війни не можуть виїжджати за кордон.

Ще одну категорію чоловіків можуть звільнити від мобілізації

Щоб оперативно отримувати новини України, підписуйтесь на наш Телеграм

Читай новини Нікополя у Google News

Тег:
To Top