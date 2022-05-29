Дипломати країни-агресора впродовж останніх двох тижнів вели переговори із Заходом щодо постачання Україні ракет.

Про це заявив радник Міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів на своєму Telegram-каналі, посилаючись на “Оглядач” передає NNS.

За словами Андрусіва, спершу дипломатам рф вдалося дещо похитнути позиції Заходу щодо питання надання Україні ракетного озброєння, “а також внести розкол в питанні санкцій та підштовхування України до переговорів”.

“Однак, всі ці кроки завершились повним провалом для кремля. Ракети ми отримаємо, а декларація саміту ЄС наступного тижня буде досить жорсткою”, заявив радник очільника МВС.

Він розповів, що агресор пропонував країнам Заходу відмовити Україні в постачанні ракет і дозволити силам окупантів вийти на рубежі Луганської і Донецької областей. Після того рф, нібито, була б готова сісти за стіл переговорів, розблокувати порти для вивезення зерна та запропонувати нові умови для енергоносіїв.

“Враховуючи деякий маленький успіх (окупантів. – Ред.) минулого тижня на фронті – ці заяви звучали дуже привабливо. Плюс заступник лаврова сказав, що Росія вже готова розблокувати порти і зробити гуманітарні коридори для зерна”, розповів Андрусів.

Однак, за його словами, вся “дипломатія рф пішла слідом за кораблем”, оскільки Захід більше не вірить обіцянкам глави кремля.

“Путіна вважають недоговороздатним. Фактично, напавши на Україну без жодної причини … Путін показав, що може перекреслити будь-які домовленості і договори. Тому, які б привабливі пропозиції не приносила його дипломатія, немає відповіді на питання: де гарантії, що Кремль щось виконає”, зазначив Андрусів.

Він додав, що на Заході “добре розуміють, що домовленості з Путіним нічого не варті, поки він не програв”.

“Тому ключове завдання – завдати йому військової поразки в Україні. І лише після цього можна буде обговорювати мирні формати”, наголосив радник міністра.

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