У кремлі обговорюють новий штурм Києва: що відомо

У кремлі знову вирішили, що можуть “довести війну в Україні до перемоги” за кілька місяців. У тому числі обговорюють новий штурм Києва.

Про це пише російське видання “Медуза“, посилаючись на два джерела, близьких до кремля, і одного співрозмовника безпосередньо в ап росії. Про це NNS дізнався з повідомлення УНІАН.

Як повідомляється, “програмою-мінімум для оголошення перемоги” в кремлі називають окупацію Донбасу, а “програмою-максимум” – взяття Києва. Співрозмовники журналістів у кремлі розповіли, що керівництво рф не відмовилося від ідеї захоплення столиці України.

“Ми все одно їх [українців] доколупаємо. Швидше за все, до осені вже все закінчиться”, заявило одне з джерел “Медузи”.

Подібні настрої, пише видання, спостерігаються не лише в кремлі, але і в керівництві “єдиної росії”. Представники партії регулярно відвідують окуповані території України. Позиція керівництва міноборони рф з даного питання поки не відома, пише ЗМІ.

Для реалізації мети захоплення Києва кремль може масово відправити строковиків.

“Поки воюють в основному контрактники. Їх вистачає для відносно повільного просування [по Україні]. Але якщо рухатися треба буде швидше, можна задіяти строковиків. Це все одно армія”, розповіло джерело видання в кремлі, додавши, що загальної мобілізації в рф не буде.

кремль на такий крок йти побоюється через ризики втрати рейтингу.

У путіна при цьому сумніваються, що Захід продовжить масштабну підтримку України, передаючи їй зброю і фінанси.

“Рано чи пізно Європі набридне допомагати – це і гроші, і виробництво зброї, яке самим потрібніше. Ближче до осені треба буде домовлятися [з росією] по газу і нафті до опалювального сезону”, перераховує “аргументи” один зі співрозмовників “Медузи”. “Зараз здається, що на фронті мало що відбувається. Що російська армія бере якісь другорядні населені пункти. Що у неї є якісь проблеми. Але це відчуття створюється тому, що українці відразу не здалися, як багато хто думав. Так, бліцкригу не вийшло, видно якісь прорахунки. Але це не означає, що перемогу здобути не вийде”, формулює один з близьких до ап рф співрозмовників “Медузи”.

Інше джерело при цьому переконане, що ресурсів у рф більше, ніж в України без західної підтримки.

Імовірність повторного наступу ворога на Київ

Наприкінці травня з’явилися повідомлення, що на північних кордонах України, зокрема на кордоні Чернігівської та Сумської областей, стягуються російські війська, про що у статті написало видання The Washington Post.

На статтю відреагувала українська влада, зокрема Міноборони, МВС та Офіс президента України.

Так, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що не варто піддаватися паніці через статті в іноземних ЗМІ. Вона наголосила на існуючих ризиках, зокрема, ракетних ударів, нового використання території білорусі та Придністровського регіону Молдови для атак на Україну.

“Всі ці ризики є, бо триває війна”, пояснила вона.

Своєю чергою, заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін заявив, що в прикордонних областях півночі України посилено режим військової служби.

За словами заступника голови МВС, наразі не спостерігається накопичення ударних угруповань російських сил на кордонах білорусі. Утім, він наголосив, що більш компетентну оцінку можуть надати військові.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи ймовірність нападу з боку білорусі, сказав, що ймовірність нападу з півночі на Україну залишається, що ставить під загрозу українську столицю, проте закликав не піддаватися паніці та інформаційним вкиданням у мережі.

Михайло Подоляк, інший радник керівника Офісу президента, заявив, що спроби атаки на Україну армією білорусі завершаться самогубством для білоруських військових і кінцем правління олександра лукашенка.

Водночас у коментарі Фактам ICTV військовий оглядач Олег Старіков запевнив, що повторний наступ збройних сил рф із північних кордонів України є малоймовірним.

“Якщо коротко, то це малоймовірно. Чому? Тому що після першого етапу війни, в якому вони зазнали поразки та вивели війська… Після цього вони намітили напрямок головного удару – це Схід та Південь”, сказав він.

На його думку, російські війська поки що не мають достатньої кількості особового складу, щоб здійснювати такий наступ на Півночі. Це, зокрема, можна бачити у Харківській області, де російська армія не має сил для утримання позицій.

До того ж Олег Старіков вважає, що українські сили оборони готують, зокрема, сили територіальної оборони, які вже мають більш налагоджену систему організації – на відміну від того, як це було в перші дні війни.

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