Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни на серпень – що відомо

Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни з травня на серпень. Виплати приурочили до Дня Незалежності

Таку норму містить законопроект №7295 “Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань”, який вже проголосували у Верховній Раді, та який має бути підписаний президентом.

Про це розповідає НСН.

Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни на серпень

“Прийняттям Закону парламент вшановує мужність та героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України та підтверджує намір сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві в умовах збройної агресії російської федерації проти нашої держави”, – пояснили перенесення дати виплат на сайті Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики

Водночас розмір виплат, які ветеранам можна очікувати цьогоріч, наразі невідомий. Зазвичай його визначає Кабінет Міністрів. Очевидно, що й цьогоріч із наближенням свята уряд визначиться з розмірами фінансової допомоги ветеранам.

Торік інвалідам війни, ветеранам та учасникам бойових дій виплатили такі суми:

інвалідам 1 групи внаслідок війни – 4421 грн;

інвалідам 2 групи- 3906 грн;

інвалідам 3 групи – 3391 грн;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

учасникам бойових дій – 1491 грн;

членам сімей загиблих – 966 грн;

учасникам війни – 612 грн.

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