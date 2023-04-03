5 /5
Based on 5 ratings
3
Україна
Тег:
Економіка
3

Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни на серпень – що відомо

Журналіст
Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни на серпень - що відомо
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни з травня на серпень. Виплати приурочили до Дня Незалежності

Таку норму містить законопроект №7295  “Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань”, який вже проголосували у Верховній Раді, та який має бути підписаний президентом.

Про це розповідає НСН.

Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни на серпень

Рада перенесла щорічні виплати ветеранам війни на серпень - що відомо

“Прийняттям Закону парламент вшановує мужність та героїзм захисників незалежності і територіальної цілісності України та підтверджує намір сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві в умовах збройної агресії російської федерації проти нашої держави”, – пояснили перенесення дати виплат на сайті Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики

Водночас розмір виплат, які ветеранам можна очікувати цьогоріч, наразі невідомий. Зазвичай його визначає Кабінет Міністрів. Очевидно, що й цьогоріч із наближенням свята уряд визначиться з розмірами фінансової допомоги ветеранам.

Торік інвалідам війни, ветеранам та учасникам бойових дій виплатили такі суми:

  • інвалідам 1 групи внаслідок війни – 4421 грн;
  • інвалідам 2 групи- 3906 грн;
  • інвалідам 3 групи – 3391 грн;
  • особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;
  • учасникам бойових дій – 1491 грн;
  • членам сімей загиблих –  966 грн;
  • учасникам війни – 612 грн.

Ще новини України:  Виплати військовим – у яких випадках компенсація за поранення не передбачена 

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×