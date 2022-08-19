Путін погодився допустити на Запорізьку АЕС делегацію МАГАТЕ – пресслужба Макрона

Після тривалої перерви президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Очільник Кремля погодився допустити на Запорізьку АЕС делегацію МАГАТЕ

Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Прямий.

“Президент вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджених Україною та ООН. Президент Російської Федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами.

Водночас у пресслужбі Кремля повідомили, що Путін та Макрон обговорили “різні аспекти ситуації навколо України”. В першу чергу сторони порушили питання Запорізької АЕС і наголосили на важливості спрямування місії МАГАТЕ до станції.

Путін нібито нагадав про готовність запросити експертів ООН й Червоного Хреста до слідчого ізолятора в Оленівці, де в результаті російського теракту загинули українські військовополонені.

Також очільник Кремля проінформував Макрона про хід реалізації “зернової угоди”. Також в Москві заявили, що сторони домовились і надалі підтримувати контакт для розв’язання тих чи інших питань.

Україна вимагає від ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на Запорізьку АЕС