Україна вимагає від ООН та МАГАТЕ направити безпекову місію на Запорізьку АЕС. Таку заяву зробив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “TSN”.

Він наголосив, що згідно міжнародних норм, актом ядерного тероризмиу вважається вже сам напад на об’єкт, де працюють з ядерними або радіологічними матеріалами.

“Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в першу чергу заявляю про кричущу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС не тільки для десятків мільйонів українців, але й для усього світу. Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не “поважають” державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років”, наголосив він.

Лубінець нагадав, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в офіційній заяві констатував порушення п’яти з семи основоположних принципів ядерної безпеки, а саме: порушена фізична цілісність об’єкту, його постійна працездатність, стабільний персонал, який спроможний працювати, безперебійне живлення та можливість здійснення радіаційного моніторингу.

“Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи”, зазначив він.

У МАГАТЕ заявили, що хочуть відвідати Запорізьку АЕС