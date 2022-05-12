У МАГАТЕ заявили, що хочуть відвідати Запорізьку АЕС

У МАГАТЕ заявили, що віддалену передачу даних про гарантії (ядерної та експлуатаційної безпеки – ред.) з української Чорнобильської АЕС повністю відновлено.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на слова генерального директора агентства Рафаеля Маріано Гросі в середу, пише УНІАН, передає NNS.

“Це стало результатом розгортання нових каналів передачі на основі супутникових технологій та інших технічних робіт, проведених агентством після візиту інспекторів і техніків щодо гарантій на Чорнобильську АЕС 26-27 квітня 2022 року”, заявив Гроссі.

Це сталося в результаті розгортання нових каналів передачі на основі супутникових технологій та інших технічних робіт, проведених Агентством з моменту візиту інспекторів та технічних спеціалістів з охорони безпеки на Чорнобильську АЕС 26-27 квітня 2022 року.

Всі майданчики, де такі системи передачі даних є в Україні, включно зі всіма АЕС і пов’язаними з ними сховищами ядерного палива, що відпрацювало, були повністю передані штаб-квартирі МАГАТЕ після двомісячної перерви на Чорнобильській АЕС.

“Це дуже важливий крок для МАГАТЕ, щоби продовжити реалізацію гарантій в Україні”, зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Водночас, за його словами, запровадження гарантій також включає заходи щодо перевірки на місцях, тоді як ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною через присутність на майданчику російських сил і персоналу “Росатома”.

“Незважаючи на те, що МАГАТЕ продовжує коригувати свою діяльність за гарантіями, ситуація залишається нестійкою. Тому я запропонував провести візит на Запорізьку АЕС за участю інспекторів з гарантій та експертів з ядерної безпеки після необхідних консультацій та за першої можливості”, додав він.

Наразі 7 із 15 активних в Україні реакторів на чотирьох АЕС підключено до мережі, зокрема два на окупованій Росією Запорізькій АЕС, два на Рівненській АЕС, два на Південноукраїнській АЕС та один на Хмельницькій АЕС.

Вісім інших реакторів зупинені для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

Як повідомлялося, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

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