Прожитковий мінімум в Україні з грудня підвищать: як це вплине на пенсії та зарплати

Жити в умовах постійного зростання цін стає дедалі скрутніше. В грудні 2022 року має відбутись чергове зростання прожиткового мінімуму. Відтак зростуть пенсії та інші соціальні виплати. Та чи справді новий прожитковий мінімум в Україні поліпшить життя пересічних громадян?

Завданням прожиткового мінімуму (ПМ) є забезпечення громадянина харчовими продуктами, непродовольчими товарами та різноманітними послугами на мінімальному рівні, який дозволить зберегти життя та здоров’я людини. Принаймні, таке визначення йому дає Вікіпедія.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Та наразі за прожитковий мінімум в Україні навіть вижити на примітивному фізіологічному ріні вже непросто. Його давно слід були би підвищити, але до нього прив’язано дуже багато різноманітних виплат.

Наразі рівень прожиткового мінімуму сягає 2 600 грн для працездатних осіб та 2 027 грн для людей, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум у черговий раз має зрости в грудні 2022 року, а в наступному році його підвищення не заплановано. Його розмір наприкінці 2022 року становитиме 2 684 грн для працездатного населення і 2 093 для непрацездатного. Розмір мінімальної заробітної плати на початку та упродовж 2023 року буде 6 700 грн.

На сьогодні понад 150 видів виплат знаходяться в залежності від розміру прожиткового мінімуму.

Серед них, зокрема, такі виплати:

Мінімальна пенсія за віком для непрацездатних громадян прирівняна до прожиткового мінімуму. Деякі інші пенсії, включаючи й максимальну, також залежать від нього. Максимальна пенсія не може бути більшою за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Прожитковий мінімум для дітей залежить від віку дитини. Тому виплати на дитину до 6 років та на дитину від 6 до 18 років різняться. Також від прожиткового мінімуму залежить допомога на дітей з інвалідністю.

Декретні виплати для жінок, що не працюють, мають бути не меншими за 25% від прожиткового мінімуму. Аналогічні виплати для працюючих жінок залежать від зарплати, яку вони отримувалина робочому місці.

Виплата одиноким матерям розраховується по формулі, в якій також враховується ПМ. Спочатку підраховується частка сукупного доходу на кожного члена родини. При такому підрахунку береться до уваги вік дитини. Від прожиткового мінімуму віднімається підрахована частка сукупного доходу. Отримана різниця й буде розміром виплати на дитину.

Аліменти, сплачувані одним із батьків, не можуть бути меншими, ніж половина прожиткового мінімуму.

І це далеко не повний перелік таких виплат які прив’язані до прожиткового мінімуму. Залежать від нього також розмір ЄСВ, штрафи, стягнення за адміністративні та кримінальні правопорушення та багато іншого. Отже, збільшення прожиткового мінімуму автоматично провокує необхідність перерахунку усіх цих видатків.

Метою зареєстрованого законопроекту №5045 є впровадження нової системи підрахунку прожиткового мінімуму. Після його прийняття розмір прожиткового мінімуму впливатиме лише на мінімальну пенсію, соціальну допомогу для малозабезпечених родин, розмір мінімальної зарплати та інші соціальні видатки, які відіграють роль єдиного джерела доходів громадян.

Закон передбачає розрахунок вартості продовольчого кошика у відповідності до фізіологічних потреб людини. Сума видатків на продовольчий кошик має сягати 50% прожиткового мінімуму. Інша половина має на меті забезпечити потребу в непродовольчих товарах і послугах.

Що можна зараз придбати за прожитковий мінімум?

Вартість борщового набору цієї осені становить в середньому 115 гривень. Такого набору має вистачити для приготування 3 літрів борщу. Отже маємо ситуацію коли за ПМ для людей непрацездатного віку (пенсіонерів) можна зварити 19 борщів. І все.

Про витрати на хліб, молоко, овочі, одяг, медикаменти, комунальні платежі, на побутові послуги і культурні потреби, звісно, вже не йдеться. Але й на борщ цих грошей незабаром вже не вистачить. Адже експерти прогнозують зростання цін на продукти на 10-30% вже у наступному році.

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