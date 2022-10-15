Українці із понаднормовим стажем роботи, мають право на щомісячну доплату до пенсії: як її розраховують

Українці із понаднормовим стажем роботи, мають право на щомісячну доплату до пенсії. Як розраховують її розмір

Надбавка до пенсії залежить від величини понаднормового стажу, а також від розрахункової пенсії, яка була призначена при виході на заслужений відпочинок. У ПФУ роз’яснили, хто має право на таку надбавку до пенсії та як її рахують. Про це розповідає NNS.

Що таке понаднормовий стаж?

Понаднормовим вважається страховий стаж, який перевищує 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Тобто, якщо у жінки, наприклад, є 36 років страхового стажу, то у неї є 6 понаднормових років, і за кожен такий рік їй належить надбавка до пенсії. А от якщо такий самий стаж є у чоловіка, то йому доплачуватимуть лише за 1 рік понаднормової роботи.

Однак є ще один нюанс. Якщо пенсію було призначено до 1 жовтня 2011 року, і з того часу пенсіонер ніде не працював, і йому не перераховували пенсію з урахуванням іншої зарплати, то для таких пенсіонерів понаднормовим вважається стаж понад 25 років у чоловіків та понад 20 років у жінок.

Як розраховують надбавку за понаднормовий стаж?

Розмір надбавки за кожний рік понаднормового стажу дорівнює 1% від розміру розрахункової пенсії. Проте вона не має перевищувати 1% від розміру мінімальної пенсії за віком. Ну. а оскільки практично всі пенсії або вище, або рівні мінімальній, то і, як правило, надбавка за кожен понаднормовий рік дорівнює 1% від мінімальної пенсії. А мінімальна пенсія, у свою чергу, дорівнює прожитковому мінімуму для громадян непрацездатного віку. Зазвичай прожитковий мінімум підвищують кожні півроку. Наприклад, зараз він дорівнює 2027 грн.

Приклад розрахунку надбавки

Наприклад, є жінка-пенсіонерка з 45 роками та 7 місяцями загального страхового стажу і пенсією 2800 гривень. Оскільки її пенсія перевищує мінімальну (2027 грн), то й розрахунки будуть проводити не за її пенсією, а за мінімальною. Тобто за кожен рік понаднормового стажу їй доплачуватимуть 20,27 грн.

При цьому вона має 15 повних років понаднормового стажу. Таким чином її надбавка до пенсії вважається так: 20,27 х 15 = 304,05 грн.

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