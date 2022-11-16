Про стан дамби Каховського водосховища після відступу окупантів з Херсонської області розповіла британська розвідка

Британська розвідка розповіла про стан дамби Каховського водосховища після відступу російських військ із правобережної частини Херсонської області

Загроза підтоплення території нижче за течією Дніпра є незначною, не зважаючи на значні пошкодження автомобільного та залізничного мостів на дамбі Каховського водосховища під час відступу військ рф із правобережної частини Херсонської області

Про це стало відомо з огляду Міністерства оборони Британії станом на 16 листопада, передає NNS

У британській розвідці нагадали, що дамба водосховища є однією з двох основних переправ через Дніпро у цьому районі.

Відповідно, раніше по ній неодноразово били високоточною зброєю українські військові. Цим самим зривали силам рф логістику.

11 листопада дамба зазнала суттєвих ушкоджень, “майже точно внаслідок контрольованого підриву відступаючими російськими силами”, щоб ускладнити ЗСУ подальше просування.

“Три прольоти і автомобільного, і залізничного мосту на північному краю дамби були зруйновані, зробивши переправу непридатною до використання. Утім, три затвори для скидання води під цими секціями практично не постраждали. Наявні ушкодження навряд чи призведуть до значних підтоплень території нижче за течією”, – зазначають в британській розвідці..

Раніше, у розвідці наголошували, що росія після відступу з Херсона переміщує командні пункти до Генічеська.

Довідка

11 листопада в управлінні розвідки зазначили, що Херсон під контролем ЗСУ.

У ДПЕК заявили про знищення окупантами енергосистеми Херсона.

Наразі, зі слів радника мера Херсона романа Головні, у звільненому від російських загарбників Херсоні наразі бракує води, продуктів харчування та ліків, проте гуманітарні вантажі вже заїжджають до міста.

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