Яке завдання Путін поставив Суровікіну після відступу з Херсона – ISW

Президент РФ Володимир Путін підвищив командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна в обов’язках, дозволивши вийти з Херсона за однієї умови. Яке завдання Путін поставив командувачу військами РФ

Путін поставив Суровікіну нове задвання – захопити усю Донецьку область. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS

На думку аналітиків, рішення Путіна пояснюється зростанням інтенсивності російських наступальних операцій спочатку в районі Бахмута, а потім в районі Вугледару.

Російські наступальні операції в Донецькій області активізуватимуться найближчими тижнями в міру прибуття додаткових мобілізованих військовослужбовців разом із силами, виведеними із західної частини Херсона, вважають експерти.

На їхню думку, українські сили в цьому районі виявляться у важкому становищі, і Києву, ймовірно, доведеться залучати війська для захисту від наступів РФ, що відновилися.

Росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному відношенні, попри зусилля, що відновилися. При цьому в ISW не відкидають, що згодом окупанти зможуть захопити Бахмут, але величезною ціною.

Російські сили, що діють у Донецькій області, включають звичайні частини регулярних Збройних сил Росії, мобілізованих військовослужбовців, найманців ПВК “Вагнера”, формування БАРС (Російський добровольчий резерв – ред.), кадировців та добровольчі батальйони.

Це химерне скупчення бойових сил матиме значно меншу бойову міць, ніж угруповання регулярних частин аналогічного розміру, вважають аналітики.

Вкрай малоймовірно, що Суровікін зможе перетворити її на силу, здатну вести великомасштабну наступальну механізовану маневрову війну. Тим більше, що він навіть не витрачає час на створення злагодженого ударного угруповання, перш ніж кинути його в атаку. Це дивне поєднання сил, швидше за все, принесе певний виграш шляхом лише однієї чисельності, але українські захисники, ймовірно, змусять окупантів зупинитися у вихідних точках.

Водночас експерти ISW пишуть, що Україна поверне бойову міць із західного Херсона і передислокує її до інших районів як для оборонних, так і для контрнаступних операцій.

Українські сили продовжують добиватися обмежених успіхів у Луганській області і, ймовірно, зможуть досягти ще більших результатів, якщо їх підкріплять війська із західної частини Херсона, вважають аналітики.

Звичайно, росіяни також зміцнюють свої оборонні позиції в Луганській області, але ЗСУ просуваються вперед, і немає жодних підстав прогнозувати, що погано навчені, погано екіпіровані та морально скуті російські резервісти будуть в змозі зупинити просування українських військ, натхнених своїми перемогами, резюмують ISW.

Раніше аналітики ISW писали, що втеча російських окупантів із Херсона підірвала довіру до керівника Кремля Володимира Путіна і поставила під сумнів його здатність виконувати свої військові обіцянки.

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