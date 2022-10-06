Про “гарячі точки” фронту розповів Генеральний штаб ЗСУ

Найскладніша, але контрольована ситуація на східному фронті, також ворог намагається не допустити остаточного звільнення ЗСУ тимчасово окупованих територій Харківської області. Про ситуацію на фронті розповів Генеральний штаб ЗСУ

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов. Про це повідомляє “Укрінформ“, передає NNS

“Найскладніша, але контрольована ситуація залишається на сході нашої держави, агресор також не відмовляється від своїх намірів з виходу на державний кордон Донецької області”, – сказав Громов.

Він додав, що на Краматорському напрямку противник здійснював спроби наступу, але успіху не мав, а на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії з метою витіснення наших військ із зайнятих позицій та рубежів, але захисники України героїчно тримають оборону, стримуючи сконцентрований наступ ворожих військ.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямку противник також вів штурмові дії та завдав авіаударів по позиціях наших військ.

Громов наголосив, що противник систематично знищує цивільне населення та інфраструктуру Донецького регіону.

Крім того, Громов заявив, що ворог прагне не допустити остаточного звільнення нами тимчасово окупованих територій Харківської області, намагається утримати захоплені райони Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей. Так з 30 вересня в ході ведення операцій сил оборони відбулось 168 зіткнень з противником.

“В межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка характеризується як стабільна і контрольована, угруповання військ продовжують вести стабілізаційну операцію”.

Він додав, що на Чернігівському та Сумському напрямках противник продовжує наносити артилерійські обстріли по позиціях наших військ та об’єктах цивільної інфраструктури.

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