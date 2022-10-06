Який напрямок фронту Росія розглядає як серйозну загрозу – британська розвідка

Британська розвідка повідомила, який напрямок фронту Росія розглядає як серйозну загрозу

Пповідомляється, що росії бракує особового складу для оборони окупованої нею Херсонської області і, ймовірно, країна-агресор планує розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, передає NNS

Як повідомляється, просуваючись на південь, ЗСУ посунули лінію фронту ще на 20 км, насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра. Проте, як зазначає британська розвідка, вони поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

«Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем», – йдеться в огляді.

Зазначається, що пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил.

«Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися і оборонятися», – вважає британська розвідка.

Вродночас, рф залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.

«Таким чином, росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі», – йдеться огляді.

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