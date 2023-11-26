Права ТЦК розширять – депутат анонсував зміни у найближчому майбутньому

Співробітники військкомату не мають прав зупинити людину, вимагати документи і вручити повістку. До кінця року буде розроблено законопроєкт, згідно якого права ТЦК розширять

Працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП) на даний час не мають права зупиняти військовозобов’язаних на вулиці, щоб перевірити документи та вручити повістку.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко, секретар парламентського комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки в ефірі Radio NV, передає НСН.

Однак це швидко мають змінити. Нардеп анонсував новий законопроєкт, який розширить їхні права.

За його словами, наразі немає визначеності щодо законності дій працівників військкомату та громадян, яких вони намагаються мобілізувати.

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“Фактично працівник ТЦК не має жодного права зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати в неї документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу”, – зауважив нардеп.

Роман Костенко вважає, що в такій ситуації потрібно розуміти і співробітників ТЦК, в яких “стоять плани”, і людей, яких “незаконно намагаються притягнути, але у яких є відповідальність, відповідно до Конституції, — захищати країну”.

Нардеп повідомив, до кінця року за участі Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ буде розроблено законопроєкт, який розширить права ТЦК.

“Вони зможуть вести аудіо і відеозаписи. Вони зможуть перевіряти приписні і документи, наскільки я пам’ятаю”, — сказав він.

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