Чи вважається врученою повістка у платіжці за комуналку – українцям дали пояснення

Чи вважається врученою повістка у платіжці за комуналку, якщо отримувач сплатив за комунальні послуги.

В Україні почали по-новому надсилати повістки – тепер у деяких великих містах, зокрема і в столиці, їх навмисно прикріпляють до паперових платіжок за комунальні послуги.

Після цього в соцмережах з’явилися жваві дискусії, мовляв, навіщо робити саме так, чи має таке прикріплення якусь юридичну силу, чи вважається повістка врученою, якщо за цією платіжкою сплачена комуналка.

Про те, з якою метою ЖЕКи це роблять, можливо, з відома або за вказівкою ТЦК – про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Андрій Межирицький, передає НСН.

“За законом, повістку може вручати і керівник ЖЕКу. Відповідно, найімовірніше, ТЦК попросив у ЖЕКу інформацію щодо військовозобов’язаних, які мешкають на тій території, яку обслуговує певний ЖЕК”, пояснює адвокат.

Після цього було сформовано повістки на цих осіб, їх передали ЖЕКу з вимогою вручити.

“Керівництво ЖЕКу розуміє, що вони – не військові, що проти них можуть і фізичну силу застосувати. Тому доручення ТЦК виконують, прикріплюючи повістки до платіжок. Жодних наслідків такий спосіб оповіщення не несе”, зауважив Андрій Межирицький.

За словами правознавця, є помилкова думка щодо того, якщо комуналка сплачена, то і повістка, прикріплена до платіжки, вважається врученою.

“Законом такого не передбачено. Довести, що повістка вручена належним чином, можна в тому разі, якщо там є підпис особи, якій ця повістка вручається. Крім того, незрозуміло, хто саме сплатив комуналку”, уточнює Андрій Межирицький.

Хто має право вручати повістки?

За словами керуючого партнера адвокатського об’єднання Чудовський та партнери Ігоря Чудовського, вручити повістку можуть:

співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Водночас новий порядок наділяє функцією вручення повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам про явку за викликом до ТЦК та СП ще кілька категорій осіб. Тобто вручати повістки також можуть:

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій.

Але зазначені особи мають право зробити це лише у разі отримання від ТЦК та СП відповідних розпоряджень.

Зверніть увагу, що зазначені вище категорії осіб не мають право самостійно виписувати повістки, вони можуть лише вручити документ після відповідного розпорядження про необхідність конкретних військовозобов’язаних з’явитися за викликом до військкомату від ТЦК та СП.

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